Incendio in un edificio di lavorazione dei metalli a Scandicci: Vigili del Fuoco in azione

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno di un edificio industriale in via del Botteghino, nel comune di Scandicci (Firenze). La struttura, adibita alla lavorazione dei metalli, è stata rapidamente avvolta dalle fiamme, rendendo necessario un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco. L’allarme è scattato alle ore 16:20. Sul posto sono intervenute squadre provenienti dal comando di Firenze, dal distaccamento di Firenze-Ovest, da Calenzano, da Empoli e dalla sede centrale. I pompieri hanno dovuto forzare le porte dell’edificio per poter accedere all’interno e avviare le operazioni di spegnimento, utilizzando anche liquido schiumogeno per contrastare il rogo.

Ulteriori squadre sono intervenute da altri ingressi, attaccando le fiamme da più fronti. Questo approccio ha permesso di contenere efficacemente l’incendio, evitando che si propagasse ai piani superiori e ad altre aree dello stabile. Per garantire l’approvvigionamento idrico sono state impiegate tre autobotti, mentre il carro aria ha assicurato il supporto necessario per l’attività in ambienti saturi di fumo.

Sul posto è stato attivato anche il nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), oltre alla presenza di un funzionario incaricato del coordinamento delle operazioni. Al momento sono in corso le fasi di minuto spegnimento e bonifica. Fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte. Presenti sul luogo anche i Carabinieri, il personale sanitario a scopo precauzionale e la Polizia Locale, impegnata nella gestione della viabilità per garantire la sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio restano da accertare.