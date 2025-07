Incendio a Fiumicino: fiamme in isola ecologica, alta colonna di fumo nero

MeteoWeb

Incendio in zona Fiumicino: fiamme in un’isola ecologica. Una alta colonna di fumo nero è visibile anche da diverse zone della Capitale, con movimento in direzione Roma Sud/Ovest. L’incendio si è sviluppato nella località di Parco Leonardo, alle spalle del centro commerciale Da Vinci. Le fiamme hanno coinvolto un deposito riconducibile alla ditta Paoletti Ecologia. Sul posto i Vigili del Fuoco e le squadre della Protezione Civile per contenere e domare l’incendio. Presente anche la Polizia Locale di Fiumicino.