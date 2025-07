Incendio fuori controllo nel Nord del Portogallo: mobilitati oltre 250 Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Un vasto incendio sta devastando una zona montuosa di difficile accesso nel Nord del Portogallo, vicino al confine spagnolo, mobilitando oltre 250 vigili del fuoco portoghesi e il supporto di 4 aerei spagnoli. L’incendio, scoppiato sabato a Ponte da Barca, nel distretto di Viana do Castelo, è descritto come “estremamente complesso” dal comandante della protezione civile, Marco Domingues, a causa delle forti raffiche di vento e delle difficili condizioni meteorologiche.

Le fiamme avanzano su due fronti e hanno già causato un ferito lieve tra i soccorritori. Attualmente, più di 250 vigili del fuoco sono impegnati sul campo, supportati da 80 veicoli e una decina di mezzi aerei. La priorità principale, ha sottolineato Domingues, è prevenire che l’incendio raggiunga le aree abitate.

Gran parte del Portogallo settentrionale e meridionale è in stato di allerta elevato o massimo per il rischio incendi, secondo le previsioni dell’Istituto Portoghese del Mare e dell’Atmosfera (IPMA). In risposta al peggioramento delle condizioni meteorologiche, il Portogallo ha deciso di rafforzare i mezzi di lotta agli incendi, in particolare nelle regioni settentrionali e centrali del paese.