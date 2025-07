Incendio di sterpaglie a Imola, fumo vicino all’A14: strade chiuse e traffico deviato

MeteoWeb

Un incendio è scoppiato a Imola, nelle vicinanze dell’Autostrada A14, causando disagi alla viabilità e preoccupazione tra i residenti. Le immagini diffuse mostrano alte colonne di fumo che si avvicinano al tratto autostradale in direzione di Castel San Pietro Terme. Il sindaco Marco Panieri ha precisato che si tratta di “un incendio di sterpaglie in via Correcchiello. La situazione è al momento sotto controllo – ha aggiunto – ma diverse strade restano chiuse per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza”. Gli agenti della Polizia Locale hanno prontamente allertato i vigili del fuoco, che stanno operando sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata. A supporto delle operazioni è intervenuto anche il Centro Operativo Autostradale (COA). Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Attualmente tre pattuglie della Polizia Locale sono impegnate nella gestione della viabilità e nella tutela della sicurezza di residenti e automobilisti.

Viabilità interrotta in più punti: l’appello del sindaco

La viabilità risulta interrotta “in particolare all’incrocio tra via Correcchiello e via Molino Rosso”, ha spiegato Panieri. Sono coinvolte anche via Correcchio e via Pera. Il primo cittadino ha invitato i cittadini “alla massima prudenza” e a evitare l’area fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.