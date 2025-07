Incendio alle porte di Marsiglia: aeroporto chiuso e cittadini confinati in casa | VIDEO

MeteoWeb

Un vasto incendio che sta divampando alle porte di Marsiglia ha costretto oggi le autorità della seconda città francese a chiudere provvisoriamente l’aeroporto. Gli abitanti di diversi quartieri sono stati invitati a non uscire di casa fino a nuovo ordine. Le fiamme si sono sviluppate nella zona delle Pennes-Mirabeau, nella banlieue nord di Marsiglia, coinvolgendo i quartieri di Jas de Rode, Pierrefeu e le Bouroumettes. Gli abitanti di queste zone sono stati invitati a “chiudere le finestre, le porte”, e a “lasciare libero accesso” alle abitazioni per i soccorritori, evitando anche di circolare in strada. Finora all’aeroporto di Marseille-Provence, situato nei pressi dell’incendio, sono stati annullati 4 voli e un’altra decina di aerei sono stati fatti atterrare a Nizza, a Nimes, a Lione e a Montpellier. Secondo la tv France 3, all’origine dell’incendio ci sarebbe stata un’auto in fiamme sull’autostrada A552.