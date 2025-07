Incendio Matera: rientrata emergenza a Metaponto, campeggi devastati

MeteoWeb

Nella tarda serata di ieri, a Metaponto di Bernalda (provincia di Matera), il Comune di Bernalda ha revocato l’ordinanza di evacuazione nell’area del lido, colpita da incendi di probabile origine dolosa che hanno devastato la pineta costiera. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri per individuare eventuali responsabili. Dopo la revoca, centinaia di turisti sono tornati nelle strutture per recuperare auto e bagagli, mentre molti altri hanno già lasciato la zona. Restano invece ancora interdetti all’accesso due campeggi, gravemente danneggiati dalle fiamme che hanno distrutto roulotte e alloggi. Sono tuttora in corso verifiche sulla qualità dell’aria.

L’ordinanza di revoca è stata firmata in seguito alla comunicazione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Matera, che ha dichiarato conclusi gli incendi, e ai controlli effettuati dall’Arpab, che non hanno riscontrato criticità nella qualità dell’aria, ad eccezione delle aree ancora interdette.

Sul territorio restano operative le squadre dei Vigili del fuoco e le associazioni di volontariato, impegnate nella sorveglianza e tutela delle zone colpite. I danni al patrimonio boschivo risultano ingenti e sono ancora in fase di quantificazione.