Incendio a Monte Pellegrino a Palermo: fiamme nel bosco, disagi per il fumo

Un camper è andato in fiamme alle falde di Monte Pellegrino a Palermo e le fiamme si sono propagate anche al bosco. Per scongiurare un danno alla riserva stanno intervenendo numerose squadre dei Vigili del Fuoco e della Forestale. L’ingresso per la Favorita è invaso dal fumo intenso e sta creando disagi agli automobilisti che stanno raggiungendo Mondello.

Anche la scorsa notte ci sono stati diversi incendi in provincia, tra Partinico e San Giuseppe Jato e anche a Palermo nella zona della rotonda Norman Zarcone. Incendi di rifiuti anche allo Zen in via Fausto Coppi e in via Sandro Pertini. Ieri in provincia di Palermo i Vigili del Fuoco e i forestali sono stati impegnati in circa 20 interventi.

AGGIORNAMENTO

L’intervento delle squadre di terra, con il supporto del personale del Corpo Forestale e della Protezione Civile, e dell’elicottero del Corpo Forestale ha permesso di spegnere le fiamme sul Monte Pellegrino, che sono rimaste circoscritte.