Incendi Toscana, rogo a Morrona: Vigili del Fuoco a protezione di un’azienda pirotecnica | FOTO

Un incendio è divampato questa mattina a Morrona, frazione del comune di Terricciola, in provincia di Pisa. Le fiamme si sono rapidamente estese, costringendo le autorità a chiudere via di Taneto e via della Cascina per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dai volontari della Croce Rossa, già attivi nelle prime fasi dell’emergenza. Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno lavorando per circoscrivere le fiamme. In arrivo anche elicotteri antincendio. Un cordone di sicurezza con mezzi antincendio è stato allestito a protezione di un’azienda pirotecnica, che si trova non distante dal fronte del fuoco.

Il Comune di Terricciola ha diramato un avviso per invitare la popolazione a non avvicinarsi alla zona interessata e a non transitare nelle aree chiuse, per non intralciare il lavoro delle squadre impegnate nell’emergenza.