Incendio a Nuoro, fiamme minacciano case e carcere: intervento aereo e squadre a terra

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio alla periferia di Nuoro, in località Toddò Tana. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente anche al carcere di Badu ‘e Carros e ad alcune case. Il Corpo forestale della Regione Sardegna è intervenuto con le squadre a terra e con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Farcana, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco. L’incendio è stato già spento e in questo momento sono in corso le operazioni di bonifica.