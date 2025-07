Grave incendio all’Oasi di Lago Salso, Pichetto: “massima attenzione e nuove misure di tutela”

MeteoWeb

“Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è in costante contatto con il Prefetto e con il Direttore del Parco Nazionale del Gargano, a seguito del grave incendio che ha colpito nella giornata di ieri l’oasi naturalistica del Lago Salso, nel territorio di Manfredonia. L’area interessata, di grande pregio ambientale e naturalistico, è già oggetto di attenzione da parte del Ministero ed è destinata a breve a ulteriori misure di tutela e protezione. Esprimiamo la nostra vicinanza all’Ente Parco, che si è attivato tempestivamente per i primi interventi di soccorso e monitoraggio, e continueremo con le nostre strutture a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, in raccordo con le autorità competenti. La tutela del patrimonio naturale del nostro Paese è una priorità assoluta, e ogni attacco alla sua integrità è un colpo al futuro di tutti noi”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.