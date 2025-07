Incendio alle porte di Lecce: in azione due Canadair

MeteoWeb

Un incendio è divampato alle porte di Lecce, nella zona di via vecchia Frigole, nei pressi del poligono militare. A fuoco una vasta area di macchia mediterranea al confine con la frazione di San Ligorio. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile. Da Lamezia Terme sono arrivati due Canadair. Via vecchia Frigole è stata chiusa al transito veicolare all’altezza dell’incrocio con via Roggerone.