Incendio nella Riserva del Borsacchio: distrutti 2 ettari di vegetazione retrodunale

Un incendio è divampato dalla zona Nord della Riserva Naturale del Borsacchio, a Roseto degli Abruzzi, a ora di pranzo, al confine dell’area protetta nella parte costiera a nord verso Cologna. Le fiamme hanno distrutto circa due ettari di vegetazione retrodunale, lambendo la linea di costa e arrivando a sfiorare le delimitazioni dei nidi di fratino, una delle specie simbolo della riserva. L’incendio si è sviluppato in una zona molto frequentata, e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Complice un forte vento, il fuoco si è propagato rapidamente verso Sud, bruciando l’intera area retrostante le dune fino a circa 600-700 metri dal punto d’innesco, nei pressi della casa verde abbandonata sul mare. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, supportato dalla Protezione Civile, si è riuscito ad arginare le fiamme evitando danni ancora più gravi. Non è il primo episodio: si tratta infatti del terzo incendio in tre anni nella Riserva.