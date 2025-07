Incendio a Roma, fiamme da baracca si propagano fino al GRA: salvata una donna

MeteoWeb

Un incendio è divampato intorno alle 12:30 di oggi, venerdì 11 luglio, in via Libero Leonardi, in prossimità del Grande Raccordo Anulare a Roma. Le fiamme, partite da una baracca, hanno coinvolto altre strutture di fortuna, propagandosi rapidamente fino a raggiungere le barriere antirumore del GRA. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due autopompe e un’autobotte. I soccorritori hanno tratto in salvo una donna di circa 60 anni, rimasta intrappolata all’interno di una baracca a causa del denso fumo.

Durante le operazioni di spegnimento sono esplose due bombole di GPL, senza provocare feriti. Presenti anche alcune squadre della Protezione Civile e i Carabinieri.