Incendio a Roscigno, distrutte vaste aree di vegetazione: fiamme a ridosso delle abitazioni

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito oggi il territorio di Roscigno, nel Salernitano, devastando ampie aree di vegetazione. Le fiamme, spinte dal vento e dalle alte temperature, sono state domate solo dopo ore di interventi da terra e dal cielo, grazie all’impiego di due elicotteri e un Canadair. Si sospetta l’origine dolosa. Decisivo l’intervento congiunto delle squadre della Comunità Montana, dei Vigili del Fuoco e dei mezzi aerei regionali. Le operazioni di spegnimento si sono concentrate nella zona collinare a ridosso del centro abitato, evitando per pochi metri che il fuoco raggiunge alcune abitazioni e strutture rurali.

La nota dell’Amministrazione comunale

“Nessuna tolleranza verso chi colpisce il nostro territorio”, scrive in una nota l’Amministrazione comunale, che esprime “gratitudine agli operatori intervenuti, che hanno agito con coraggio e tempestività”. Sul rogo sono in corso indagini. L’area è stata messa in sicurezza, ma restano sotto monitoraggio diverse zone adiacenti, considerate a rischio.