Incendio a San Giovanni Rotondo: evacuate 40 persone, vigili del fuoco e canadair in azione

Un nuovo incendio si è sviluppato a San Giovanni Rotondo (Foggia) dopo quello divampato nella tarda serata di ieri e spento questa mattina. Da quanto si apprende, le fiamme stanno interessando la stessa zona di ieri sera in contrada Costa e anche in questo caso (come avvenuto ieri sera) è stata evacuata, a scopo precauzionale, una quarantina di persone. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e canadair. Le operazioni vengono seguite dal vice sindaco Michele Longo. Fiamme anche in un’altra zona alla periferia di San Giovanni Rotondo, Monte Calvo.