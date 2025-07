Incendi e vento forte in Sardegna: a Nurri proseguono le operazioni di spegnimento

MeteoWeb

Proseguono le operazioni di spegnimento del Corpo forestale, relativamente ad un incendio in Sardegna, nel Comune di Nurri, in località ex Galoppatoio. L’attività è resa particolarmente complessa dall’estensione dell’area bruciata, dal forte vento di maestrale e dall’orografia del territorio. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha richiesto tramite la sala operativa il supporto dell’elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base operativa di Villasalto.