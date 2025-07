Incendio nel Sud della Francia: oltre 2mila ettari in fumo, traffico in tilt sull’A9

MeteoWeb

Un vasto incendio ha devastato più di 2mila ettari boschivi nel Sud della Francia, restando ancora attivo nonostante sia quasi sotto controllo nella mattinata di oggi. Le fiamme, scoppiate ieri in un’area vicina all’autostrada A9 che collega la Francia alla Spagna, hanno causato enormi disagi proprio all’inizio delle vacanze estive. L’autostrada, chiusa per molte ore, è stata riaperta solo questa mattina alle 10, ma il traffico è rimasto paralizzato per gran parte della giornata. Centinaia di vacanzieri diretti verso la Spagna sono rimasti bloccati per ore. Le autorità hanno evacuato diverse centinaia di persone da zone residenziali prossime al rogo.

Oltre mille vigili del fuoco sono stati mobilitati per fronteggiare le fiamme, con il supporto di velivoli Dash e Canadair ancora operativi. Cinque pompieri hanno riportato ferite lievi durante le operazioni.

Secondo le prime ipotesi, l’incendio potrebbe essere stato innescato da un mozzicone di sigaretta acceso gettato lungo il ciglio dell’autostrada, aggravato da temperature elevate e forti venti.