MeteoWeb

Un incendio di piccole dimensioni si è sviluppato all’interno della cabina di un volo Ryanair all’aeroporto di Palma di Maiorca: 18 persone sono rimaste lievemente ferite durante l’evacuazione della cabina ma solo sei sono state ricoverate in ospedale. L’aereo era sulla pista poco prima dell’inizio della fase di decollo quando si è sviluppato l’incendio per cause ancora non note. Alcuni passeggeri sono stati assaliti dal panico.