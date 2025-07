Incidente aereo India, identificate tutte le 260 vittime: attesa per il rapporto sulle cause

MeteoWeb

I medici legali hanno identificato tutte le 260 vittime dell’incidente aereo del mese scorso ad Ahmedabad, in India: lo hanno annunciato oggi le autorità sanitarie indiane. Tra due giorni, invece, in coincidenza con i 30 giorni dalla tragedia, dovrebbe essere reso noto l’atteso rapporto preliminare sulle cause del disastro, affidato agli esperti del Dipartimento indiano di inchiesta sugli incidenti aerei e dal quale non è trapelata alcuna informazione.

Il sito online The Air Current afferma di avere sentito vari membri del Dipartimento, tutti concordi nell‘escludere problemi meccanici o di costruzione del Boeing 787 o dei suoi motori. A seguito delle analisi effettuate, gli esperti escluderebbero anche ogni possibile contaminazione da carburante o problemi legati alla presunta errata posizione delle alette nella fase del decollo, indicata ripetutamente, nei primi tempi, come possibile causa dello schianto.