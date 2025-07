Incidente aereo India, il rapporto: gli interruttori di controllo del carburante e i piloti “confusi”

MeteoWeb

Boeing afferma di “essere pronta a sostenere le indagini condotte dall’Ufficio indiano per le indagini sugli incidenti aerei“, dopo che lo stesso Ufficio ha diffuso oggi un report con i risultati preliminari relativi all’incidente dell’aereo Air India precipitato il 12 giugno scorso poco dopo il decollo dalla città di Ahmedabad. I risultati suggeriscono che gli interruttori di controllo del carburante dell’aeromobile fossero stati disattivati, causando una perdita di spinta del motore poco dopo il decollo.

“Le nostre più sentite condoglianze vanno ai familiari dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo del volo Air India 171, nonché a tutte le persone colpite ad Ahmedabad“, ha aggiunto Boeing nella dichiarazione.

Piloti confusi

Il report ha anche indicato che entrambi i piloti del Boeing 787-8 Dreamliner erano confusi riguardo alla modifica della posizione degli interruttori. Negli ultimi istanti del volo, il registratore vocale della cabina di pilotaggio ha registrato un pilota che chiedeva all’altro perché avesse interrotto l’alimentazione del carburante. “L’altro pilota ha risposto di non averlo fatto”, si legge nel rapporto. Il documento diffuso oggi non ha specificato come gli interruttori possano essere stati spostati in posizione di spegnimento.

Il Ministro dell’aviazione civile indiano, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, ha affermato che i risultati del rapporto sono preliminari e che non si dovrebbe “trarre conclusioni affrettate”. “Aspettiamo il rapporto finale”, ha detto Naidu ai giornalisti.

Il bilancio dell’incidente aereo

L’aereo è precipitato su una zona residenziale poco dopo il decollo, provocando almeno 260 morti, fra cui 19 a terra. Solo un passeggero è sopravvissuto all’incidente. A bordo viaggiavano 230 passeggeri – di cui 169 indiani, 53 britannici, 7 portoghesi e un canadese – e 12 membri dell’equipaggio.

La dichiarazione di Air India

Air India, in una dichiarazione, ha affermato che sta collaborando pienamente con le autorità che indagano sull’incidente. “Air India sta lavorando a stretto contatto con le parti interessate, comprese le autorità di regolamentazione. Continuiamo a collaborare pienamente con l’AAIB (Aircraft Accident Investigation Bureau) e le altre autorità man mano che le indagini procedono”, ha affermato.

Le scatole nere e i controlli

Le scatole nere dell’aereo, che contengono i registratori vocali della cabina di pilotaggio e i registratori dei dati di volo, sono state recuperate nei giorni successivi all’incidente.

Le autorità indiane hanno ordinato controlli più approfonditi su tutta la flotta di Boeing 787 Dreamliner di Air India per prevenire incidenti futuri. Air India ha 33 Dreamliner nella sua flotta.