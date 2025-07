Tragico incidente al Giro della Valle d’Aosta, morto ciclista 19enne

MeteoWeb

A causa di un grave incidente nel corso della prima tappa del Giro della Valle d’Aosta, nel territorio comunale di Pontey, è morto Samuele Privitera, ciclista 19enne di Imperia. Era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Umberto Parini di Aosta. “La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire ed è al vaglio delle autorità di pubblica sicurezza“, hanno comunicato gli organizzatori in una nota. “In ragione di quanto accaduto, il comitato organizzatore ha deciso di cancellare la seconda tappa in programma domani, giovedì 17 luglio, a Passy. La corsa riprenderà con la terza tappa, in programma venerdì 18, la Pré Saint Didier-Colle del Gran San Bernardo, che sarà preceduta da un momento di raccoglimento e il tratto iniziale della tappa sarà neutralizzato in memoria di Samuele“.