Incidente sui Monti in Valtellina: muore cercatore di funghi

Un uomo di 67 anni ha perso la vita oggi pomeriggio precipitando nei boschi di Trivigno, nel territorio di Tirano, in Valtellina, mentre era alla ricerca di funghi. Mobilitate le squadre del Corpo nazionale Soccorso Alpino di Valtellina e Valchiavenna e i militari del SAGF-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con i Vigili del Fuoco, ma una volta raggiunto, per l’escursionista non c’era più nulla da fare.