Un incontro celeste imperdibile: la Luna abbraccia una stella rossa luminosa

Gli osservatori del cielo saranno testimoni di uno straordinario appuntamento celeste: la Luna si avvicinerà a una stelle delle più grandi visibili a occhio nudo. Stasera, poco dopo il tramonto, la nostra compagna celeste, a pochi giorni dalla fase di Luna piena e quindi eccezionalmente luminosa, si affiancherà ad Antares, una stella luminosa che non passerà inosservata nonostante la luce lunare intensa.

Antares, la “rivale di Marte”, una stella luminosa morente

Antares è una supergigante rossa, una stella luminosa che si trova nella fase finale della sua vita. Con la sua 15ª posizione tra le stelle più brillanti nel cielo notturno, Antares è anche una delle stelle più grandi che conosciamo. Per dare un’idea delle sue dimensioni colossali, se Antares si trovasse al posto del nostro Sole, la sua circonferenza si estenderebbe fino a un punto tra le orbite di Marte e Giove. Secondo BBC Sky At Night, Antares è ben 76mila volte più luminosa del Sole.

Il suo nome, che significa “rivale di Marte” (da “ant”, contro, e “Ares”, nome greco di Marte), deriva non solo dalla sua tonalità rossastra, ma anche dal fatto che Marte a volte transita vicino a questa stella luminosa. Essendo la stella più brillante della costellazione dello Scorpione, nota per la sua “coda” ricurva, Antares è spesso chiamata il “cuore dello scorpione”.

Quando e dove guardare il cielo

Per non perdere questo spettacolo, uscite poco dopo il tramonto di stasera e trovate una visuale chiara del cielo sud-orientale. La Luna, con una fase di illuminazione del 92% (Luna Gibbosa Crescente), sarà già visibile molto prima che faccia buio. Ma è all’inizio del crepuscolo che Antares farà la sua comparsa, splendendo a circa 4 gradi sopra di essa.

Mentre la Luna si troverà a circa 399.350 km dalla Terra, Antares è situata a una distanza di circa 550 anni luce, un’impressionante distanza di 13 milioni di miliardi di volte maggiore. Dalle latitudini medie settentrionali, solo una parte del corpo dello Scorpione si alza sopra l’orizzonte meridionale durante i mesi estivi. Tuttavia, anche da queste latitudini, le “chele” della costellazione – Achrab, Dschubba e Fang – dovrebbero essere visibili sopra Antares.

Consigli per l’osservazione di Antares e della Luna

Per godervi questo spettacolo, avrete bisogno solo dei vostri occhi e di un cielo limpido in direzione Sud/Est. Un’applicazione per l’osservazione delle stelle come Stellarium può esservi d’aiuto per localizzare le stelle dello Scorpione.

Cosa ci aspetta

Se riuscite ad alzarvi prima dell’alba di martedì 8 luglio, potrete ammirare Venere brillare al suo punto più alto nel cielo mattutino durante la sua attuale apparizione. Sebbene l’8 luglio segni il suo punto più elevato, sarà facilmente visibile nell’oscurità prima dell’alba fino a circa il 21 luglio.