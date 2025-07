India e Brasile pronti a firmare quattro accordi su energia, sicurezza e ricerca agricola

MeteoWeb

India e Brasile si preparano a firmare quattro accordi di collaborazione durante la visita ufficiale del premier Narendra Modi a Brasilia. Secondo l’ambasciatore indiano in Brasile, Dinesh Bhatia, le partnership pronte per essere firmate riguardano le energie rinnovabili, l’antiterrorismo, la ricerca agricola e la condivisione delle informazioni. Lo riporta il quotidiano Valor Economico. Modi si trova in Brasile per il vertice dei leader dei Brics, in corso a Rio de Janeiro. Dopo l’evento del blocco, il premier indiano andrà ricevuto a Brasilia e domani sarà dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Palazzo Alvorada.