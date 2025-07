India, raggiunto il 50% di capacità elettrica da fonti non fossili con 5 anni di anticipo

MeteoWeb

L’India ha dichiarato di aver raggiunto il 50% della sua capacità elettrica installata da fonti non fossili, con cinque anni di anticipo rispetto all’obiettivo del 2030 previsto dall’Accordo di Parigi, a dimostrazione di un’accelerazione della transizione energetica del Paese verso l’energia pulita. L’annuncio arriva in un momento in cui la produzione di energia rinnovabile in India, nella prima metà del 2025, è aumentata al ritmo più rapido dal 2022, mentre la produzione di carbone è diminuita di quasi il 3%. Ad ogni modo, lo scorso anno i combustibili fossili hanno rappresentato oltre i due terzi dell’aumento della produzione di energia elettrica. L’India prevede di espandere la capacità di carbone di 80 GW entro il 2032 per soddisfare la crescente domanda.

Il Paese non ha raggiunto l’obiettivo di 175 GW di energia rinnovabile per il 2022, ma da allora ha incrementato l’energia solare ed eolica. L’India ora punta a 500 GW di capacità non fossile entro il 2030, includendo energia idroelettrica e nucleare. Il governo sta inoltre promuovendo l’accumulo di energia tramite batterie, la circolarità nelle componenti solari ed eoliche e l’idrogeno verde per rafforzare la decarbonizzazione. Secondo i dati governativi, lo scorso anno l’India ha aggiunto quasi 28 GW di capacità solare ed eolica e nei cinque mesi fino a maggio 2025 ha già aggiunto 16,3 GW di capacità eolica e solare. Escludendo le grandi centrali idroelettriche, l’energia rinnovabile a fine giugno rappresentava circa 184,6 GW.