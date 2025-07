Indonesia, barca si ribalta per maltempo: tutti salvi i 18 a bordo

MeteoWeb

Sono state ritrovate tutte vive in Indonesia le 18 persone che si trovavano a bordo di un motoscafo che si è ribaltato domenica 13 luglio durante una tempesta mentre copriva una tratta nelle isole Mentawai, nella provincia di Sumatra occidentale, da Sikakap a Tuapejat. I residenti delle isole Mentawai hanno ritrovato diverse persone in difficoltà lunedì, ma tutti sono in buone condizioni. Solitamente il viaggio nella tratta che stava effettuando la barca dura 2 ore.

Dieci passeggeri, fra cui 3 bambini e un membro del Parlamento locale, si sono aggrappati al relitto e sono stati trovati sulla spiaggia di Guluk Guluk, mentre l’altro è stato trovato vicino al villaggio di Matobe, secondo quanto riferito dal capo del distretto delle isole Mentawai, Rinto Wardana. Sette persone, fra cui 2 membri dell’equipaggio, sono riuscite a raggiungere il villaggio di pescatori di Mapinang dopo aver nuotato per ore in acque agitate in cerca di aiuto. Tutti i sopravvissuti sono stati trasportati a Tuapejat, dove i familiari erano in attesa di notizie.

Una nave di soccorso e un gommone sono stati dispiegati per le ricerche, con l’aiuto dei pescatori e dei residenti locali. I video diffusi dall’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso mostrano le operazioni, che si sono svolte durante la notte in un mare agitato e sotto la pioggia.

È in corso un’indagine “ma i sopravvissuti hanno detto che la barca è stata colpita da onde alte durante una tempesta improvvisa”, ha riferito il capo dell’Agenzia locale per la gestione delle catastrofi.