Indonesia, nuove misure sul monte Rinjani per proteggere i turisti dopo gli incidenti

Le autorità della provincia indonesiana di Nusa Tenggara Occidentale stanno adottando misure per migliorare la sicurezza di scalatori e turisti sul Gunung Rinjani, un vulcano molto celebre e frequentato che sorge sull’isola di Lombok, in seguito ad una serie di incidenti che hanno coinvolto di recente visitatori internazionali. Lo ha dichiarato oggi il governatore della provincia, Lalu Muhamad Iqbal. La dichiarazione è arrivata dopo la caduta di un alpinista svizzero durante un’escursione, avvenuta martedì sulla montagna. Le squadre di soccorso indonesiane lo hanno evacuato e trasportato in ospedale. Poche settimane prima, il 21 giugno, un alpinista brasiliano era morto, dopo essere caduto in un burrone profondo circa 600 metri nella stessa zona.

“Questo è il momento di riflettere e migliorare”, ha sottolineato il governatore. “Andando avanti, faremo meglio. Le persone devono avere la certezza che quando visiteranno il monte Rinjani, saranno al sicuro”. Il vulcano, attivo, è alto 3.726 metri. Per cercare di garantire ai turisti una visita più sicura, Iqbal ha affermato che il governo della Provincia, insieme alle parti interessate, si sta concentrando su tre misure chiave: preparare squadre di soccorso professionali, installare una segnaletica chiara e posizionare attrezzature di sicurezza in prossimità della vetta. Per migliorare le capacità di soccorso, dal 16 al 20 luglio è stato avviato un programma di addestramento all’evacuazione verticale di standard internazionale nella reggenza di Lombok Est. Iqbal ha osservato che in futuro un numero maggiore di soccorritori verrà formato per soddisfare i requisiti di sicurezza. Inoltre, le attrezzature di evacuazione saranno posizionate nelle aree a rischio di incidenti per accelerare i tempi di risposta in caso di emergenza, ha aggiunto.