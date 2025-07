L’INGV punta sull’Intelligenza Artificiale: oltre 380 partecipanti alla giornata nazionale tra innovazione, ricerca e futuro

MeteoWeb

Si è tenuta il 9 luglio 2025 nella Sala Conferenze della sede centrale di Roma la giornata dedicata all’intelligenza artificiale organizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre 383 i partecipanti, più di 30 interventi e numerosi ricercatori “Early Career” (ECR). L’appuntamento, trasmesso anche in streaming per favorire la partecipazione da remoto, ha riunito ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi provenienti da diverse sedi dell’Istituto, offrendo un’importante occasione per condividere progetti, esperienze e visioni sul ruolo sempre più strategico dell’AI nelle attività dell’INGV.

Presente all’evento, il Presidente dell’INGV, Fabio Florindo, che ha sottolineando l’importanza di promuovere una cultura dell’innovazione all’interno dell’Istituto e di costruire una visione condivisa per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella ricerca e nei servizi operativi. Durante la giornata sono stati presentati numerosi casi di studio che testimoniano l’impiego dell’AI e del Machine Learning nelle geoscienze in maniera trasversale tra tutte le Sezioni dell’istituto, toccando gli argomenti più vari, monitoraggio, spazio, oceano, mare e ambiente. Spazio anche all’AI nella vulcanologia computazionale, nella sismologia e nella divulgazione scientifica, con l’esempio dell’uso di AI Generative (es. ChatGPT) per la creazione e gestione di metadati.

Numerosi gli interventi e i poster che hanno mostrato la varietà dei progetti in corso nelle diverse sezioni dell’INGV. Grande interesse ha suscitato il confronto con esperti esterni, che hanno illustrato le strategie adottate da enti nazionali come l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), il National Research Center for High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing (ICSC), e da organizzazioni internazionali come il Joint Research Centre (JRC). Nel pomeriggio, l’attenzione si è spostata sulle prospettive future, con una sessione plenaria dedicata alla presentazione di un’iniziativa strutturata sull’AI all’interno dell’INGV. Il dibattito ha evidenziato la volontà comune di consolidare le competenze esistenti e promuovere una sinergia tra discipline diverse, affinché l’AI diventi un motore trasversale di sviluppo scientifico, tecnologico, organizzativo e di efficientamento amministrativo.

L’evento ha rappresentato un crocevia di esperienze e professionalità unite dalla volontà di potenziare l’efficacia della ricerca scientifica e dei sistemi di monitoraggio attraverso l’Intelligenza Artificiale in tutte le sue declinazioni.