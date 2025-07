MeteoWeb

Il 30 luglio 2025 la città di Abha, capoluogo della Provincia di Asir in Arabia Saudita, è stata investita da una violentissima ondata di maltempo. Piogge torrenziali hanno provocato inondazioni che hanno trasformato le strade in fiumi impetuosi. Il filmato documenta scene drammatiche nel cuore di Abha. In pochi minuti, la città appare completamente sommersa da acque fangose. Il livello dell’acqua sembra salire rapidamente, segno di una pioggia concentrata e intensa.