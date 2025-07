Inondazioni a Guna, Madhya Pradesh: piogge torrenziali sommergono la città | VIDEO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, martedì 29 luglio, la città di Guna, nello Stato del Madhya Pradesh in India, è stata colpita da violente piogge torrenziali che hanno causato gravi inondazioni improvvise, mettendo in ginocchio numerosi quartieri e paralizzando la circolazione. Secondo le prime testimonianze, le precipitazioni eccezionali si sono abbattute sulla città in poche ore, trasformando le strade in veri e propri fiumi. L’acqua ha invaso le abitazioni nei quartieri più bassi, penetrando anche nei piani terra di negozi e edifici residenziali. Alcune famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie case per mettersi in salvo.

Soccorsi in azione

Le autorità locali hanno attivato squadre di soccorso e unità della protezione civile per aiutare i residenti nelle aree maggiormente colpite.