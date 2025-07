Intelligenza artificiale: Musk investe 2 miliardi di SpaceX in xAI

MeteoWeb

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Elon Musk ha deciso che SpaceX investirà 2 miliardi di dollari in xAI, la sua società di intelligenza artificiale nota per il chatbot Grok. Questa cifra rappresenta quasi la metà della più recente raccolta fondi del produttore di chatbot. Musk sta utilizzando diverse risorse del suo impero imprenditoriale per sostenere lo sviluppo di xAI, con l’obiettivo di competere con colossi del settore come OpenAI.

All’inizio di quest’anno, Musk ha inoltre fuso xAI con X (l’ex Twitter), trasformando quello che era un piccolo laboratorio di ricerca in una realtà integrata con una grande piattaforma social, capace di ampliare la diffusione del chatbot Grok. La fusione ha portato la nuova entità a una valutazione complessiva di circa 113 miliardi di dollari.

L’investimento di SpaceX rientra nella maxi raccolta di capitali da 5 miliardi di dollari organizzata da Morgan Stanley il mese scorso. Si tratta del primo contributo ufficialmente noto da parte di SpaceX a xAI, e anche di uno degli investimenti più consistenti dell’azienda aerospaziale in una società esterna.