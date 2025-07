Intossicazione alimentare da sospetto botulino: quattro persone in rianimazione, due sono minorenni

MeteoWeb

Quattro persone, di cui due minorenni, sono ricoverate in gravi condizioni per intossicazione alimentare. Nei giorni scorsi hanno mangiato in un chiosco durante una festa in piazza a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Ora sono tutti in rianimazione. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di botulino. Al Brotzu sono stati trasportati un uomo e un ragazzino di 11 anni, che ora è stato trasferito al Gemelli di Roma. Si trovano invece al Policlinico di Monserrato gli altri due pazienti, una ragazzina di 14 anni e una donna di 62. Sulla vicenda indagano anche i carabinieri, con i controlli del Nas.