Invecchiamento sano e accelerato: uno studio globale rivela le disuguaglianze tra 40 Paesi

MeteoWeb

Un’analisi senza precedenti su oltre 160.000 persone in 40 Paesi rivela che l’invecchiamento sano è fortemente influenzato non solo dall’età cronologica, ma da una combinazione di fattori fisici, sociali e sociopolitici. Pubblicato su Nature Medicine, lo studio mette in luce le marcate disuguaglianze tra le regioni del mondo, offrendo nuovi spunti per politiche sanitarie più eque e mirate. L’invecchiamento sano è un processo complesso, modellato dall’esposoma: l’insieme dei fattori fisici, sociali e politici a cui una persona è esposta durante la vita. Lo studio condotto da Agustin Ibanez e colleghi ha analizzato i dati di 161.981 partecipanti provenienti da quattro continenti (Europa, America Latina, Asia e Africa), identificando un divario evidente tra Paesi ad alto e basso reddito.

Attraverso il calcolo del biobehavioral age gap (BBAG) — la differenza tra l’età biologica stimata e quella cronologica — i ricercatori hanno distinto l’invecchiamento accelerato (BBAG positivo) da quello ritardato (BBAG negativo). I risultati mostrano che le persone con un invecchiamento accelerato hanno:

8 volte più probabilità di avere ridotte capacità funzionali.

4 volte più probabilità di declino cognitivo.

Europa più sana, Africa e America Latina indietro

I Paesi europei (Germania, Francia, Italia) registrano i tassi più alti di invecchiamento sano, seguiti da Asia e America Latina. Al contrario, Egitto e Sudafrica mostrano i peggiori dati di invecchiamento accelerato, segnalando le difficoltà dei Paesi a basso reddito.

Europa: BBAG più bassi, soprattutto nel nord e ovest; sud ed est Europa leggermente peggiori.

Asia: dati intermedi, ma con variazioni significative tra Cina, India, Israele e Corea del Sud.

America Latina: accelerazione evidente in Brasile, Messico, Colombia.

Africa: Egitto e Sudafrica ai livelli più critici.

I fattori che determinano un invecchiamento sano o accelerato

Secondo i risultati, tre categorie di esposoma influenzano profondamente il processo di invecchiamento:

Fattori fisici: qualità dell’aria, esposizione a inquinanti e accesso a infrastrutture sanitarie.

Fattori sociali: disuguaglianze socioeconomiche, migrazione, parità di genere.

Fattori sociopolitici: libertà politiche, suffragio inclusivo, elezioni credibili e qualità della democrazia.

Nei Paesi con democrazia fragile e scarso accesso alle cure sanitarie, l’invecchiamento accelerato è più marcato.

Implicazioni sanitarie: un rischio per il futuro globale

Il declino funzionale e cognitivo legato all’invecchiamento accelerato è un campanello d’allarme per la salute pubblica globale. Lo studio suggerisce che:

Gli interventi devono mirare a ridurre i rischi modificabili (es. ipertensione, obesità, sedentarietà).

È cruciale rafforzare i fattori protettivi come istruzione, attività fisica e benessere psicologico.

Le politiche devono affrontare le disuguaglianze regionali per prevenire un aumento dei casi di demenza e fragilità.

Un nuovo paradigma per la ricerca sull’invecchiamento

L’approccio basato sul BBAG si distingue dai tradizionali “orologi biologici” (epigenetici, proteomici) poiché integra fattori biocomportamentali e consente analisi su larga scala. Tuttavia, gli autori sottolineano che si tratta di associazioni e non di relazioni causali definitive, e che lo studio ha una rappresentanza limitata per alcune regioni, in particolare l’Africa.

Questo lavoro evidenzia che l’invecchiamento non è solo una questione biologica individuale, ma un riflesso delle condizioni ambientali, sociali e politiche di un Paese. Con l’aumento della popolazione anziana a livello globale, interventi mirati e politiche eque sono essenziali per garantire un invecchiamento sano a tutte le popolazioni.