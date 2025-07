IPCC: aperte le candidature per due workshop internazionali su sistemi di conoscenza e metodi di valutazione

MeteoWeb

Il Punto Focale IPCC per l’Italia ha aperto le candidature per la partecipazione a due importanti workshop internazionali approvati dal Panel dell’IPCC durante la sua Sessantaduesima Sessione (Hangzhou, Cina – febbraio 2025). I workshop si svolgeranno nel primo trimestre del 2026 e affronteranno temi strategici per il futuro delle valutazioni IPCC: il coinvolgimento di sistemi di conoscenza diversi e l’adozione di nuovi metodi di valutazione, come l’intelligenza artificiale. Le candidature dovranno essere inviate entro il 15 luglio 2025 alle ore 23:59 (CEST) all’indirizzo email fp@cmcc.it. Non saranno accettate candidature oltre il termine indicato.

I workshop in programma

Workshop 1 – Coinvolgere sistemi di conoscenza diversificati

Obiettivo principale sarà valutare come l’IPCC possa accedere e integrare sistemi di conoscenza scientifica, locale, indigena e dei praticanti, nel rispetto dei principi e delle procedure esistenti. Tra gli scopi specifici:

promuovere un coinvolgimento equo ed efficace dei detentori di conoscenze indigene;

sviluppare raccomandazioni per la valutazione delle conoscenze locali;

suggerire ai finanziatori come sostenere l’inclusione di queste conoscenze nel lavoro dell’IPCC.

Workshop 2 – Metodi di valutazione

Questo workshop si focalizzerà sull’integrazione di nuove metodologie nel processo valutativo IPCC, tra cui:

metodi di revisione sistematica della letteratura scientifica e grigia;

tecniche basate sull’intelligenza artificiale, inclusi modelli linguistici e strumenti di apprendimento automatico;

valutazione ex-post di politiche e interventi sul clima;

individuazione di precauzioni necessarie per rispettare i principi dell’IPCC.

Un obiettivo trasversale a entrambi i workshop è raccomandare come applicare i nuovi metodi a differenti sistemi di conoscenza.

Chi può candidarsi

Le candidature sono aperte a esperti affiliati a enti italiani, inclusi:

studiosi delle scienze naturali e sociali;

detentori di conoscenze indigene o locali;

praticanti (es. responsabili politici, leader di comunità, ONG);

esperti di metodi di valutazione, revisione sistematica, intelligenza artificiale e valutazioni ex-post.

Criteri di selezione

La selezione finale, a cura del Bureau IPCC, si baserà su:

rilevanza e ampiezza dell’expertise;

equilibrio geografico e regionale;

presenza sia di esperti già coinvolti nell’IPCC sia di nuovi partecipanti.

Come candidarsi

Per partecipare è necessario: