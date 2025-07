L’Iran lancerà un satellite a bordo di un razzo russo questa settimana

MeteoWeb

L’Iran lancerà un satellite a bordo di un razzo Soyuz russo questa settimana nell’ambito di una missione multi-satellite dal cosmodromo russo di Vostochny, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tasnim, collegata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC). L’Iran è pronto a inviare il suo satellite nello spazio a bordo di un razzo Soyuz russo venerdì 25 luglio, segnando la seconda operazione spaziale di Teheran questa settimana. Il lancio avverrà alle 09:54 ora iraniana dal cosmodromo di Vostochny, nell’Estremo Oriente russo.

Il lanciatore Soyuz trasporterà due satelliti principali, Ionosphere-M n. 3 e n. 4, insieme a 18 carichi utili minori, tra cui il satellite iraniano di cui non è stato specificato il nome. I media russi non hanno menzionato l’Iran, ma hanno affermato che 17 dei piccoli satelliti sono CubeSat di fabbricazione russa e uno viene lanciato “a beneficio di un cliente straniero“. La missione fa parte del programma di lancio multi-satellite in corso in Russia, volto a dispiegare satelliti scientifici, di ricerca e commerciali nell’orbita terrestre.

Il razzo Soyuz è stato montato sulla rampa di lancio 1-S del sito di Vostochny il 22 luglio, in preparazione della missione. I loghi dell’Agenzia Spaziale iraniana e del Centro di Ricerca Spaziale Iraniano sono stati apposti sul corpo del razzo russo.

Il test del lanciatore satellitare Qased

Lunedì 21 luglio, l’Iran ha anche effettuato un test suborbitale del suo lanciatore satellitare Qased, che Tasnim ha descritto come parte degli sforzi in corso per lo sviluppo di tecnologie spaziali. Gli esperti affermano che il test, condotto dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC), ha anche segnato una sfida dopo i 12 giorni di guerra con Israele ed è servito da piattaforma per il perfezionamento delle capacità dei missili balistici.

“Lo stesso razzo che lancia satelliti può lanciare missili; è la stessa tecnologia“, ha affermato Fatima Al-Asrar, analista politica yemenita-americana. L’Iran insiste sul fatto che il suo programma spaziale sia pacifico, ma gli analisti avvertono che ogni test fa progredire il know-how militare a duplice uso.

“La tempistica dimostra che l’Iran vuole mostrare forza nonostante i recenti insuccessi”, ha affermato l’analista mediorientale Sina Azodi. Altri osservatori affermano che i lanci potrebbero essere calibrati in modo da evitare di innescare ritorsioni militari, pur mantenendo la pressione sulle potenze occidentali.

Tali test hanno suscitato preoccupazione nell’Occidente a causa del loro potenziale a duplice uso.