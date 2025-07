Islanda, eruzione in corso: nube di gas verso i centri abitati, nuove evacuazioni | FOTO

MeteoWeb

Una nuova eruzione vulcanica ha interessato nelle prime ore del mattino il vulcano Sundhnukur, situato nella penisola di Reykjanes, nel Sud/Ovest dell’Islanda. L’evento ha prodotto una massiccia nube di gas che si sta spostando verso le località vicine di Vogar, Reykjanesaer, Sandgeroi e Garo, come riportano i media locali. Le autorità islandesi hanno predisposto l’evacuazione preventiva non solo della cittadina abitata da pescatori di Grindavik – già più volte colpita da attività vulcanica negli ultimi mesi – ma anche della città di Svartsengis. Sono stati evacuati inoltre i resort, gli hotel e l’iconica spa geotermica Blue Lagoon, meta turistica di fama internazionale.

Secondo l’Ufficio Meteorologico Islandese, l’eruzione è iniziata verso le 4 del mattino, preceduta da uno sciame sismico intenso che ha segnalato l’ascesa del magma. Il fenomeno ha dato origine a una frattura lunga circa 2 km, da cui la lava fuoriesce e si dirige verso Sud/Est, senza tuttavia minacciare infrastrutture strategiche.

Benedikt Ofeigsson, geofisico dell’Ufficio Meteorologico, ha definito l’eruzione “non molto estesa“: “Non c’è stata molta deformazione e non sembra che sia stato rilasciato molto magma“, ha spiegato all’emittente RUV.

Nonostante l’attività vulcanica, il principale aeroporto del Paese, Keflavik, continua a operare regolarmente, senza disagi per il traffico aereo. L’area di Grindavik, già colpita da eruzioni a partire dal novembre 2023, non sarebbe al momento in pericolo diretto, ma resta sotto stretto monitoraggio.