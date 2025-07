Isole di calore urbane: 25 interventi ENEA per un clima più fresco a Roma

MeteoWeb

Dalle microforeste urbane ai rifugi verdi, dai parchi “tascabili” agli arredi verdi: queste sono alcune delle 25 soluzioni naturalistiche individuate dall’ENEA per ridurre il caldo estremo, con diversi benefici collaterali tra cui il miglioramento della qualità dell’aria, della biodiversità e del benessere fisico e mentale dei cittadini. Questa iniziativa fa parte del progetto “Adattamento climatico – L’effetto isola di calore urbana nella città di Roma”, finanziato dall’Unione Europea tramite il Technical Support Instrument, gestito dalla Reform and Investment Task Force, che coinvolge ENEA, Università Roma Tre, l’Ecologic Institute di Berlino e PricewaterhouseCoopers – PwC Italia (coordinatore).

Il progetto mira specificamente a supportare il Comune di Roma nell’individuazione delle soluzioni più idonee per contrastare le cosiddette “isole di calore” nei Municipi I – tra il Centro Storico e la Città del Vaticano – e V – nella zona est, tra via Tiburtina e via Casilina. Queste aree sono considerate più vulnerabili e a maggior rischio a causa delle alte temperature. Il fenomeno dell’isola di calore urbano si verifica quando la temperatura dell’aria è più alta in un’area urbana rispetto alle aree circostanti e questa differenza di temperatura è direttamente attribuibile all’urbanizzazione: la sostituzione della copertura naturale del suolo (la vegetazione) con materiali inerti come asfalto e cemento, che si riscaldano più velocemente e rilasciano calore più lentamente, altera il bilancio energetico della città.

Grazie alla collaborazione con l’Università Roma Tre e al coinvolgimento diretto dei cittadini, ENEA ha adattato le soluzioni al contesto locale, integrando anche sistemi per la raccolta delle acque piovane e il riutilizzo per l’irrigazione, in un’ottica di economia circolare. Oltre alle foreste urbane, ai viali alberati, ai parchi e ai giardini, ai tetti e ai muri verdi – tutti efficaci nel ridurre le temperature ma difficili da implementare in una città densamente edificata e ricca di storia come Roma – l’ENEA si è concentrata anche su interventi innovativi, flessibili, scalabili, adattabili e multifunzionali, tra cui:

Pensiline verdi alle fermate di autobus e tram che rinfrescano l’aria tramite l’ombreggiatura e l’evapotraspirazione delle piante, rendendole più efficienti nel migliorare il microclima;

Arredi urbani vegetati, marciapiedi permeabili e tramvie verdi, che trasformano lo spazio tra le rotaie in corridoi ecologici che favoriscono l’infiltrazione dell’acqua piovana e la crescita delle piante;

Parchi tascabili e microforeste che creano oasi verdi anche in piccoli spazi marginali, offrendo “isole fresche” dove cittadini e turisti possono trovare sollievo dal caldo estivo.

Il progetto fornirà al Comune di Roma una solida base tecnico-scientifica per programmare futuri interventi nelle aree selezionate.

“Queste soluzioni non solo abbassano la temperatura dell’aria, ma migliorano anche il benessere fisico e mentale dei cittadini, aumentano la biodiversità e promuovono la resilienza urbana”, spiega Elisabetta Salvatori, Responsabile della Sezione Soluzioni Integrate e Naturali per la Rigenerazione Urbana dell’ENEA. “L’effetto isola di calore urbano riduce direttamente il benessere dei cittadini durante l’estate e può esacerbare le conseguenze delle ondate di calore sempre più frequenti dovute ai cambiamenti climatici in corso, portando a un aumento di mortalità e morbilità, soprattutto tra le popolazioni vulnerabili come gli anziani o i malati cronici”, aggiunge Salvatori. “Per questo motivo, è fondamentale implementare questi interventi adattandoli al contesto ecologico, socio-economico e urbanistico locale”.

Per promuovere l’adattamento climatico e massimizzare i servizi ecosistemici, il progetto prevede anche attività di formazione per gli amministratori locali, volte a rafforzare le competenze nella gestione del verde urbano e a promuovere nuovi lavori verdi per la rigenerazione sostenibile delle città nell’era del cambiamento climatico.

“La formazione è fondamentale perché le soluzioni basate sulla natura, per essere efficaci, devono essere progettate, mantenute e gestite secondo principi ecologici, utilizzando specie vegetali locali con basso potenziale allergenico e applicando il principio ‘l’albero giusto al posto giusto'”, conclude Salvatori.

Il progetto è in linea con la nuova legge dell’UE sul ripristino della natura, che impone agli Stati membri di prevenire qualsiasi perdita netta di spazi verdi urbani e di incrementarli, garantendo almeno il 10% di copertura arborea in ogni città entro il 2030.

25 soluzioni basate sulla natura per ridurre l’effetto isola di calore urbano: