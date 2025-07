Italia-Austria, rafforzata la cooperazione: dall’energia al settore automobilistico | FOTO

MeteoWeb

“Italia e Austria sono due nazioni legate da un legame antico, che oggi è più solido che mai. L’Italia è un ponte naturale tra l’Europa continentale e quella mediterranea così come l’Austria è l’anello di congiunzione tra i due polmoni di Europa, quello orientale e quello occidentale. La comune vocazione che abbiamo è fare sistema con le diverse nazioni europee. Su queste basi si fonda la collaborazione che trova riscontro anche nella solidità dei nostri rapporti economici: l’interscambio ha superato, nel 2024, i 25 miliardi di euro, e vogliamo lavorare per rendere ancora più forte, concentrandoci in particolare sulle sfide più attuali del nostro tempo penso ad esempio al settore cruciale dell’energia”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il cancelliere federale dell’Austria, Christian Stocker.

“L’Italia svolge un ruolo essenziale con il gasdotto Tag, però è nostra intenzione – spiega il presidente del Consiglio – continuare a lavorare per portare avanti, insieme, un progetto strategico per la sicurezza europea e penso soprattutto al SoutH2 Corridor, il corridoio per il trasporto di idrogeno verde dal Nordafrica verso l’Europa passando per Italia, Austria e Germania”.

L’automotive

“Abbiamo sottoscritto congiuntamente il documento sul futuro dell’industria automobilistica e su questo punto siamo determinati ad andare avanti e a continuare a lavorare insieme”, conclude il premier italiano.