Italia-Tunisia: conferme sulla realizzazione dell’elettrodotto Elmed

Nel corso dell’incontro di oggi a Tunisi, il premier Giorgia Meloni e il presidente tunisino Kais Saied hanno discusso della cooperazione nel settore dell’energia, “condividendo come Italia e Tunisia siano snodi strategici per mettere in comunicazione il potenziale di produzione energetica dell’Africa e la domanda crescente dell’Europa”, si legge in una nota della Presidenza del Consiglio. In questo quadro, Meloni “ha riaffermato l’impegno italiano nella realizzazione dell’elettrodotto Elmed, infrastruttura strategica per Italia e Tunisia e il continente europeo”. Un progetto che vede anche l’impegno del settore privato italiano per la produzione di energie rinnovabili in Tunisia.