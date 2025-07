Kitesurfista si schianta sugli scogli: soccorso in elicottero e ricoverato a Siena

MeteoWeb

Incidente in mare questa mattina lungo la costa di Fonteblanda, nel comune di Orbetello (Grosseto), dove un uomo di 67 anni è finito sugli scogli mentre praticava kitesurf. L’allarme è scattato alle 10:48: il 118 della Asl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi in via Talamonese, nei pressi del tratto di costa frequentato dagli appassionati di sport acquatici. L’uomo, soccorso dalla Misericordia di Albinia, ha riportato traumi giudicati di media gravità. Vista la dinamica e le condizioni del paziente, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2, che ha provveduto al trasporto in codice 2 (media gravità) all’ospedale Le Scotte di Siena. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma potrebbe essersi trattato di una perdita di controllo del kite a causa del vento. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.