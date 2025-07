Kurdistan, droni bomba colpiscono i giacimenti petroliferi DNO

MeteoWeb

Per il terzo giorno consecutivo, i giacimenti petroliferi nella regione semi-autonoma del Kurdistan iracheno sono stati attaccati da droni carichi di bombe, causando la chiusura di due giacimenti gestiti dalla compagnia petrolifera norvegese DNO. Lo riferisce Reuters. La società petrolifera e del gas DNO, che gestisce i giacimenti petroliferi di Tawke e Peshkabir nella zona di Zakho al confine con la Turchia, ha dichiarato di aver temporaneamente sospeso la produzione nei giacimenti a seguito di esplosioni che non hanno causato feriti. I campi sono stati attaccati da tre droni carichi di bombe, ma non ci sono state vittime, solo danni materiali, ha scritto su Facebook il servizio antiterrorismo del Kurdistan.

“La valutazione dei danni è in corso e l’azienda prevede di riprendere la produzione una volta completata la valutazione”, ha affermato DNO. Un altro giacimento petrolifero, gestito dalla statunitense Hunt Oil, è stato attaccato in seguito nella regione di Dohuk, nel nord dell’Iraq.