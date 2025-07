La clamorosa bufala dei +50°C dilaga sul web, ma in Sicilia nessuna città ha superato i +40°C (molto isolati). Tutti i DATI

MeteoWeb

Il catastrofismo climatico dilaga sul web. L’ultima bufala, clamorosa, impazza da giorni su siti internet e social media, e racconta di una Sicilia a +50°C per colpa del solito “anticiclone africano“. Peccato che l’alta pressione subtropicale quest’anno non si sia vista, neanche per sbaglio, e le due ondate di caldo di questa settimana (quella di lunedì e martedì mattina, e quella che arriverà venerdì) sono entrambe cicloniche, prefrontali e molto brevi. E soprattutto, i dati ufficiali smentiscono tutte le fake news degli ossessionati del “caldo record” che non c’è mai.

La bufala è partita dal solito sito meteo commerciale rilanciato da tutte le principali testate del Paese con la consueta tecnica del copia-incolla. Una fake news clamorosa, che ovviamente è stata smentita dai fatti. C’è stato un picco isolato di +46°C martedì nelle zone interne dell’isola, precisamente a Borgo Pietro Lupo, una frazione di Mineo che conta tre abitanti. No, non stiamo sbagliando: vivono tre persone (secondo l’anagrafe). Siamo nell’entroterra siciliano, disabitato, nella zona più interna della piana di Catania, dove questi valori si misurano ogni anno. Qualche paesino un po’ più importante come Noto e Rosolini, nell’entroterra siracusano pianeggiante, a un tiro di schioppo dal nord Africa, ha raggiunto i +44°C: anche in questo caso, nulla di anomalo per queste località. E’ un gran caldo, non c’è dubbio. Ma in queste zone ogni anno, nei giorni più caldi dell’estate, si raggiungono temperature del genere. Non è una novità e non è assolutamente un record (quelli sono tutti superiori ai +47,5°C, mai neanche sfiorati in questi giorni!).

Ma tra le principali città, soltanto una (Agrigento) ha raggiunto i +40°C e soltanto un’altra (Ragusa) ha toccato i +39°C. Per il resto, i picchi massimi si sono fermati a +38°C a Catania, Siracusa e Trapani, +35°C a Marsala e Acireale, +34°C a Messina, +33°C a Palermo, +32°C a Bagheria. In un contesto in cui la media delle temperature massime di questo periodo dell’anno (terza decade di luglio) oscilla tra i +32°C e i +33°C in tutte queste località, addirittura in alcune tra le più importanti città non c’è mai stato caldo oltre la media storica. E in molte altre abbiamo avuto un paio di giorni appena sopra la norma (2-3 gradi in più). Niente di eccezionale.

Abbiamo raccolto le temperature massime delle dieci principali città siciliane per numero di abitanti dotate di una stazione meteorologica all’interno della rete ufficiale della protezione civile. Ecco i dati:

Le temperature massime degli ultimi 4 giorni a Palermo

domenica 20 luglio +31,8°C

lunedì 21 luglio +32,2°C

martedì 22 luglio +33,2°C

mercoledì 23 luglio +31,7°C

Le temperature massime degli ultimi 4 giorni a Catania

domenica 20 luglio +38,1°C

lunedì 21 luglio +33,8°C

martedì 22 luglio +38,6°C

mercoledì 23 luglio +31,5°C

Le temperature massime degli ultimi 4 giorni a Messina

domenica 20 luglio +33,5°C

lunedì 21 luglio +33,3°C

martedì 22 luglio +34,2°C

mercoledì 23 luglio +30,6°C

Le temperature massime degli ultimi 4 giorni a Siracusa

domenica 20 luglio +37,4°C lunedì 21 luglio +36,6°C martedì 22 luglio +38,1°C mercoledì 23 luglio +32,9°C

Le temperature massime degli ultimi 4 giorni a Marsala

domenica 20 luglio +31,6°C

lunedì 21 luglio +35,6°C

martedì 22 luglio +30,8°C

mercoledì 23 luglio +32,5°C

Le temperature massime degli ultimi 4 giorni a Ragusa

domenica 20 luglio +33,0°C

lunedì 21 luglio +34,6°C

martedì 22 luglio +39,5°C

mercoledì 23 luglio +36,5°C

Le temperature massime degli ultimi 4 giorni a Agrigento

domenica 20 luglio +30,9°C

lunedì 21 luglio +32,4°C

martedì 22 luglio +40,6°C

mercoledì 23 luglio +36,7°C

Le temperature massime degli ultimi 4 giorni a Trapani

domenica 20 luglio +35,6°C

lunedì 21 luglio +38,4°C

martedì 22 luglio +31,3°C

mercoledì 23 luglio +35,7°C

Le temperature massime degli ultimi 4 giorni a Bagheria

domenica 20 luglio +32,0°C

lunedì 21 luglio +32,4°C

martedì 22 luglio +32,4°C

mercoledì 23 luglio +30,4°C

Le temperature massime degli ultimi 4 giorni ad Acireale

domenica 20 luglio +32,8°C

lunedì 21 luglio +34,3°C

martedì 22 luglio +35,1°C

mercoledì 23 luglio +30,6°C

Dati molto interessanti, anche se si considera che nella notte – tranne quella infuocata tra lunedì e martedì – poi ha rinfrescato sempre in modo deciso. Eppure la meteorologia ha preso una deriva catastrofista che è totalmente fuori dalla realtà. Ne parliamo nel video di seguito: