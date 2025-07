La Maddalena, ancora fiamme a Giardinelli: vigili del fuoco al lavoro per domare l’incendio vicino a un’azienda

MeteoWeb

Ancora fiamme nella località Giardinelli a La Maddalena. Dalle 12.30 di questa mattina i vigili del fuoco di La Maddalena sono impegnati per un incendio divampato vicino al deposito di un’azienda di movimento terra. Le squadre dei vigili sono al lavoro per spegnere le fiamme che stanno bruciando delle sterpaglie ed evitare che il fuoco danneggi i mezzi dell’azienda già colpita dal rogo di ieri, in cui sono state evacuate un ventina di persone, molti turisti e alcuni residenti, tra i quali anche una persona con disabilità in carrozzina. Ieri per spegnere l’incendio scoppiato intorno alle 10 sempre nella macchia mediterranea della località Giardinelli sono state necessarie parecchie ore di lavoro. Sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera che con una motovedetta e imbarcazioni più piccole hanno tratto in salvo chi si trovava sulle spiagge in prossimità del fuoco.