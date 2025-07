La sfida della Corea del Sud al cambiamento climatico: a Seul il sistema idraulico intelligente che gestisce l’acqua piovana

MeteoWeb

La capitale sudcoreana Seul si sta affermando come modello internazionale per la sostenibilità urbana, puntando su sistemi idraulici intelligenti capaci di trasformare la pioggia da minaccia a risorsa preziosa. In un contesto di cambiamenti climatici e urbanizzazione crescente, la città sta sperimentando soluzioni innovative per ridurre il rischio di allagamenti, raffreddare le strade e ottimizzare la gestione delle risorse idriche.

Raccolta e riuso dell’acqua piovana

Il progetto parte da un concetto chiave:

l’acqua piovana non va sprecata. Attraverso una rete di infrastrutture integrate, l’acqua delle precipitazioni viene raccolta e stoccata per essere poi utilizzata nella pulizia urbana e nel raffrescamento delle superfici durante le ondate di caldo, riducendo così il consumo di acqua potabile.

Strade smart e sensori IoT

Le nuove pavimentazioni permeabili e i sensori IoT installati nelle vie della città permettono di monitorare in tempo reale le precipitazioni, i livelli di accumulo e il fabbisogno d’acqua nelle diverse zone. Questo controllo intelligente consente di gestire in modo dinamico le risorse idriche e di adattare gli interventi quando e dove servono.

Un’arma contro allagamenti e caldo estremo

Il sistema è supportato da radar ad alta precisione e software di analisi predittiva in grado di identificare le aree più vulnerabili alle piogge torrenziali. In questo modo, la rete idraulica urbana viene ottimizzata per ridurre il rischio di allagamenti. Inoltre, l’acqua raccolta può essere impiegata per bagnare strade e piazze, abbassando la temperatura locale e mitigando l’effetto isola di calore.

Il progetto Smart Water Circulation City

Queste soluzioni rientrano nell’ambizioso piano “Smart Water Circulation City”, che prevede entro il 2030 la realizzazione di dieci siti di dimostrazione. Qui verranno integrate tutte le infrastrutture idriche per massimizzare il riuso delle acque piovane e sotterranee, ridurre i costi di depurazione e migliorare il microclima urbano. L’iniziativa punta anche a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una gestione sostenibile dell’acqua.

Un modello per le città del futuro

Seul dimostra che l’innovazione tecnologica può trasformare le criticità legate alle piogge intense e al caldo estremo in opportunità per costruire città più resilienti, sostenibili e vivibili.