Il Lake District inglese, un paesaggio variegato visto dallo Spazio | FOTO

Il paesaggio variegato del Lake District inglese è protagonista dell’immagine catturata dalla missione Copernicus Sentinel-2 in alto. Situato nel Nord/Ovest dell’Inghilterra, nella contea di Cumbria, il Lake District è plasmato da un armonioso mix di diverse formazioni naturali e si estende fino alla costa del Mare d’Irlanda, di fronte all’Isola di Man, parzialmente visibile all’estrema sinistra dell’immagine. Laghi, colline, valli, boschi, insediamenti e terreni agricoli si fondono per dare vita al più grande parco nazionale d’Inghilterra, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2017.

Come si vede nell’immagine, il Lake District presenta un nucleo montuoso di forma pressoché circolare, profondamente scavato da valli di origine glaciale, che ospitano laghi lunghi e stretti nelle loro cavità. La regione ospita la vetta più alta dell’Inghilterra, Scafell Pike, che raggiunge i 978 metri. Nelle giornate limpide, la vista può spaziare dalle Galloway Hills in Scozia alle Mourne Mountains nell’Irlanda del Nord, così come all’Isola di Man e a Eryri (Snowdonia) in Galles.

Come suggerisce il nome, la zona ospita i principali laghi d’Inghilterra, tra cui il più grande, il Windermere, la cui forma allungata è visibile a Sud del massiccio centrale. Accanto al Windermere si trova il Coniston Water e più ad Ovest si trovano la valle di Wasdale e il Wastwater, il lago più profondo d’Inghilterra.

A Nord/Ovest di Wastwater si trova Derwentwater, costellato di isole boscose, e più ad Est si trova Ullswater, il secondo lago più grande della regione, noto per i narcisi che hanno ispirato la famosa poesia omonima di Wordsworth.

Mentre le colline più alte sono prevalentemente rocciose, su molti dei pendii più bassi e ripidi si trovano boschi autoctoni decidui. Più in basso, intorno alle montagne, si possono osservare estese coltivazioni agricole, intervallate da villaggi e insediamenti che appaiono come zone grigie.

Il Lake District ospita anche una varietà di habitat d’acqua dolce, come torbiere, zone umide lacustri, brughiere costiere, dune e diversi estuari, tra cui la baia di Morecambe, visibile nell’angolo in basso a destra dell’immagine. Con una superficie di 310 km², la baia di Morecambe è la più grande distesa di distese fangose e sabbiose intertidali del Regno Unito e ospita una ricca fauna selvatica, con abbondanti specie di uccelli e specie marine.

Avvicinandosi alla costa della baia di Morecambe, le turbine di diversi parchi eolici offshore si stagliano come puntini bianchi nelle acque del Mare d’Irlanda.