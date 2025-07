Leone fugge dallo zoo e viene abbattuto dopo aver ferito un uomo: bufera sui social

MeteoWeb

E’ stato abbattuto il leone scappato nella notte dallo zoo di Manavgat, località della costa turca non lontana dalla nota meta turistica Antalya. L’animale, un maschio subadulto, ha approfittato di una gabbia chiusa maschio per conquistarsi una libertà che però gli è risultata fatale. Questa mattina il grande felino ha aggredito un agricolo che ha riportato ferite alla testa, alla spalla e al braccio. “Abbiamo lottato. Cercavo di allontanarlo premendo e stringendogli il collo. Quando lo ho visto all’inizio pensavo fosse un cane, poi ho realizzato che si trattava di un leone e non potevo credere ai miei occhi”, ha raccontato ai giornalisti la vittima dell’attacco. La prefettura ha posto sotto sequestro lo zoo, contemporaneamente gendarmeria, polizia e volontari si sono messi sulle tracce dell’animale, ucciso a colpi di fucile nel pomeriggio, tra le polemiche. Le foto del leone morto, con accanto gli autori dell’abbattimento, sono subito finite sulle reti sociali scatenando la protesta di tante persone, non solo animalisti, che si chiedono perché l’animale non sia stato anestetizzato e ricondotto in gabbia.