Lezioni dal Texas: le alluvioni lampo sotto la lente della WMO

Le recenti e devastanti alluvioni lampo che hanno colpito la regione collinare del Texas centrale hanno causato una tragica perdita di vite umane, evidenziando ancora una volta la pericolosità di questo fenomeno meteorologico e le complessità nel garantire che gli allarmi rapidi raggiungano tempestivamente chi ne ha bisogno. La World Meteorological Organization (WMO) ha espresso il suo profondo cordoglio per vittime e dispersi, molti dei quali bambini in campi estivi, sottolineando l’urgenza di migliorare i sistemi di allerta.

Le alluvioni lampo: un pericolo mortale

Le alluvioni lampo sono tra i disastri naturali più letali al mondo, causando oltre 5mila decessi ogni anno. Rappresentano circa l’85% di tutti i casi di inondazione e detengono il più alto tasso di mortalità rispetto ad altre tipologie, come quelle fluviali o costiere. Per questo motivo, sono una delle priorità chiave dell’iniziativa “Early Warnings for All” (Allarmi Rapidi per Tutti) della WMO.

Una alluvione lampo è definita come un evento improvviso e di forte intensità, in cui il tempo tra l’evento scatenante (tipicamente piogge intense) e l’inizio dell’inondazione è di poche ore. Questi eventi sono caratterizzati da un rapido innalzamento del livello dell’acqua, elevate portate di picco e impatti spesso devastanti su infrastrutture e comunità, in particolare nelle aree urbane e montuose, come purtroppo accaduto in Texas. A differenza delle inondazioni fluviali a lento sviluppo, le alluvioni lampo lasciano un tempo di reazione estremamente limitato, rendendo essenziali previsioni a breve termine accurate e una solida preparazione della comunità. La WMO, per questo, enfatizza sia l’innovazione tecnologica sia la formazione dei servizi idrometeorologici nella previsione, nella diffusione degli allarmi precoci e nella comunicazione del rischio.

La tragedia del Texas: cause e sfide

Nel caso delle alluvioni in Texas, il Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti aveva emesso un’allerta per alluvione lampo per la contea di Kerr con oltre 12 ore di anticipo. Questa è stata poi aggiornata a un’allerta di alluvione lampo circa 3 ore prima dell’evento, culminando in un’emergenza alluvione lampo, diffusa via Weather Radio, sistemi di gestione delle emergenze e TV/radio. Tuttavia, una delle principali sfide è stata che gli allarmi finali sono giunti mentre le persone dormivano e non c’erano sirene locali nei campi. Le acque alluvionali sono aumentate drammaticamente intorno alle 4 del mattino, con il fiume Guadalupe che è salito di quasi 8 metri in soli 45 minuti.

Le cause di questa catastrofe sono da ricondurre all’umidità tropicale proveniente da una tempesta tropicale che ha colpito il Messico a Sud del Texas, combinata con un sistema di tempesta dal Messico nord-occidentale. Questa combinazione ha generato un complesso convettivo a mesoscala sulla regione collinare del Texas centrale tra il 3 e il 4 luglio, producendo tra i 25 e i 46 cm di pioggia in poche ore, superando rapidamente la capacità del bacino del fiume Guadalupe nella contea di Kerr. Il terreno ripido e roccioso della Hill Country ha contribuito a un assorbimento minimo delle piogge, favorendo un rapido deflusso.

Impatti socioeconomici

Le alluvioni lampo non sono un fenomeno nuovo, ma la loro frequenza e intensità sono in aumento in molte regioni a causa della rapida urbanizzazione, dei cambiamenti nell’uso del suolo e di un clima che si modifica. Un’atmosfera più calda trattiene più umidità, il che significa che gli eventi di piogge estreme stanno diventando più frequenti.

Le sole alluvioni lampo causano quasi l’85% di tutte le fatalità legate alle inondazioni e comportano perdite economiche che superano i 50 miliardi di dollari all’anno. Uno studio globale della Banca Mondiale stima che 1,81 miliardi di persone (il 23% della popolazione mondiale) sono direttamente esposte a inondazioni con una probabilità di 1 su 100 anni, e l’89% di queste risiede in paesi a basso e medio reddito.

Le recenti catastrofiche alluvioni mettono in evidenza l’urgente necessità di migliorare i sistemi di previsione e allerta:

Alluvioni in Asia Meridionale del 2020 – Hanno colpito oltre sei paesi, causando 6.511 vittime e danni per 105 miliardi di dollari;

– Hanno colpito oltre sei paesi, causando 6.511 vittime e danni per 105 miliardi di dollari; Alluvioni in Pakistan del 2022 – Oltre 1.700 vittime, 33 milioni di persone colpite, con perdite stimate di 40 miliardi di dollari;

Oltre 1.700 vittime, 33 milioni di persone colpite, con perdite stimate di 40 miliardi di dollari; Alluvioni in Europa, Medio Oriente e Africa del 2024: Hanno causato danni economici per 36 miliardi di dollari.

L’azione della WMO

La WMO supporta i Paesi nella previsione delle alluvioni lampo attraverso il Flash Flood Guidance System (FFGS) nell’ambito della Flood Forecasting Initiative (FFI), una piattaforma di previsione e allerta rapida in tempo reale utilizzata in oltre 70 Paesi. Questo sistema integra le precipitazioni satellitari, i dati radar e i modelli numerici ad alta risoluzione per supportare i previsori nell’identificazione delle minacce locali di alluvioni lampo. La spina dorsale operativa include una rete di centri regionali e servizi nazionali formati per interpretare e agire sulle indicazioni, spesso ore prima che le inondazioni innescate dalle piogge abbiano inizio.

La WMO e i partner del Flash Flood Guidance System con copertura globale hanno trasformato l’FFGS in un sistema governato a livello globale e guidato dagli Stati membri, lavorando per la sua sostenibilità e interoperabilità. L’obiettivo è garantire che gli allarmi e i prodotti salva-vita delle alluvioni lampo siano integrati nel quadro del sistema di allerta precoce multi-rischio dei membri della WMO.

Oltre agli strumenti stessi, la WMO svolge un ruolo di coordinamento, costruendo capacità nazionali, certificando centinaia di esperti nell’ambito di un quadro di competenze per la previsione delle alluvioni lampo e facilitando la coordinazione in tempo reale tra le agenzie di previsione e i gestori delle emergenze.

Il costante impegno nella ricerca, nella tecnologia e nella cooperazione internazionale è fondamentale per mitigare gli effetti devastanti di questi eventi e proteggere le vite umane in un mondo dove i fenomeni meteorologici estremi sono sempre più una realtà.