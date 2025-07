MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 2.1 è stato avvertito questa mattina in Irpinia, in provincia di Avellino. Come riporta l’INGV, il sisma è avvenuto alle 11:48, e l’epicentro è stato localizzato nel territorio di Venticano. L’ipocentro è stato registrato ad una profondità di 11 km. La scossa è stata avvertita in gran parte della Valle del Calore.