Liguria, aperto il bando da 1,5 milioni per le PMI colpite dalle alluvioni: contributi fino a 20mila euro

La Regione Liguria apre il bando da 1,5 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese dei Comuni liguri colpiti dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024. “Apre oggi in modalità online il bando da 1,5 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese dei Comuni liguri colpiti dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024. La misura integra e rafforza gli strumenti statali di ristoro permettendo alle attività economiche, che hanno presentato le segnalazioni di danno alla Camera di Commercio, di ottenere un contributo a fondo perduto fino a 20 mila euro per l’acquisto o la riparazione di macchinari, attrezzature, impianti produttivi e opere edili danneggiati. C’è tempo fino al 6 agosto 2025 per presentare domanda di contributo da parte delle imprese su ‘bandi online’ di Filse. Vai al bando”.