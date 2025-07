Lituania verso il nucleare di nuova generazione: al via studio di fattibilità con il supporto degli Stati Uniti

MeteoWeb

Il ministero dell’energia lituano istituirà un gruppo di lavoro di realizzazione di uno studio di fattibilità sullo sviluppo di una serie di reattori nucleari modulari di quarta generazione nel Paese. Secondo quanto comunicato, il ministero coinvolgerà nel progetto delle aziende statunitensi, come previsto dal memorandum di cooperazione in materia di energia nucleare sottoscritto lo scorso anno con l’amministrazione Usa. La centrale nucleare precedentemente attiva in Lituania era stata chiusa nel 2009 come previsto dagli accordi di accesso di Vilnius nell’Unione europea.